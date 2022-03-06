Заместителем председателя правления БРК избрана Ботагоз Абишева

Фото: twitter/БРК

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Заместителем председателя правления АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") избрана Ботагоз Абишева, ранее занимавшая должность управляющего директора БРК. Соответствующее решение принял cовет директоров банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ботагоз Абишева в новой должности будет курировать вопросы организации и координации работы с международными инвестиционными банками, инвесторами, кредиторами банка, а также осуществлять руководство и контроль деятельности БРК по вопросам бюджетного планирования и учетной политики, операционной деятельности, установления корреспондентских отношений с финансовыми организациями, стратегии и корпоративного развития, связи с общественностью",- сообщили в пресс-службе банка.

Ботагоз Абишева родилась 2 сентября 1976 года.

В 1993-1997 годах обучалась в Казахстанском институте правоведения и международных отношений (КИПМО) по специальности "международное право".

В 2013-2014 годах продолжила обучение в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли по специализации "финансы", где в 2018 году получила степень магистра экономических наук.

В 2020-2022 годах окончила Renmin University of China, IMBA (Пекин, КНР).

Ботагоз Абишева имеет большой опыт работы в банковской сфере, профессиональную деятельность начала в 1998 году в международном департаменте банка "ТуранАлем".

В период с 2003 по 2007 годы занимала должность директора по банкингу, заместителя главы представительства и главы представительства банка "ТуранАлем" в Пекине.

С 2007 по 2010 годы работала начальником отдела финансовых институтов в ICICI Bank Eurasia в Москве.

В БРК Ботагоз Абишева работает с 15 февраля 2010 года. За время работы в банке прошла карьерный путь от заместителя директора департамента фондирования и международного сотрудничества до управляющего директора.

На новом посту Абишева сменила заместителя председателя правления БРК Дмитрия Бабичева, полномочия которого досрочно прекращены решением совета директоров банка от 25 февраля 2022 года.