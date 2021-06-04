Huawei выводит на рынок новую продукцию на базе ОС HarmonyOS 2

ШЭНЬЧЖЭНЬ. 3 ИЮНЯ - Компания Huawei представила линейку новых устройств, работающих на новой операционной системе HarmonyOS 2, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В список новинок вошли смартфоны HUAWEI Mate 40 и HUAWEI Mate X2, умные часы HUAWEI WATCH 3, планшет HUAWEI MatePad Pro, а также беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 4 с активной системой шумоподавления, поделились в пресс-службе компании.

Компания также объявила о том, что еще около 100 продуктов Huawei, включая смартфоны и планшеты, получат обновление для работы на HarmonyOS 2, предоставив потребителям доступ к бесшовному интеллектуальному взаимодействию с использованием нескольких устройств.

Являясь операционной системой для различных умных устройств, HarmonyOS стала "связующим звеном" для их подключения и совместной работы, тем самым обеспечивая пользователям - удобство, защиту и плавность взаимодействия. HarmonyOS объединяет абсолютно разные виды умных устройств (смартфоны, планшеты, ТВ, колонки, наушники) в одно "Суперустройство", в котором всё аппаратное обеспечение и ресурсы используются для извлечения максимальной пользы от них в зависимости от потребностей пользователя в каждый момент времени", - рассказали в Huawei.

По словам представителей компании, с HarmonyOS работать на нескольких устройствах одновременно так же просто, как на одном.

Новая панель управления поддерживает простые и интуитивные подключения с помощью функции Drug & Play, которая позволяет пользователям свободно подключать нужные устройства в зависимости от конкретных сценариев. Например, чтобы посмотреть фильм, необходимо открыть панель управления и перетащить значок умного экрана на значок телефона, и фильм появится на большом экране. Новый центр управления HarmonyOS 2 позволяет использовать приложения на разных устройствах без установки на каждое из них", - разъяснили специалисты.

По их словам, одной из уникальных особенностей HarmonyOS является возможность создания служебных виджетов для приложений на главном экране. Чтобы создать виджет, в котором будет отображаться дополнительная информация о приложении в режиме реального времени без необходимости запуска самого приложения, достаточно сделать свайп вверх.

Отмечается также, что на всех устройствах с HarmonyOS будет использоваться специально разработанный шрифт HarmonyOS Sans для обеспечения единого пользовательского опыта на экране любого размера.

Платформа HUAWEI HiLink получила новое название HarmonyOS Connect и теперь способна работать с устройствами для умного дома от разных производителей. Например, достаточно прикоснуться телефоном к духовке Midea, поддерживающей HarmonyOS Connect, выбрать рецепт и начать готовить. Еда будет дольше сохраняться в холодильниках Haier, которые автоматически подстраивают температуру под тип хранимых продуктов", - продолжили представители Huawei.

Они подчеркнули, что HarmonyOS 2 работает значительно плавнее, чем последнее поколение EMUI. Телефон сохраняет быстродействие на уровне нового смартфона даже через 3 года работы и если в памяти устройства осталось мало свободного места. Открытые приложения в HarmonyOS 2 продолжают работать и в фоновом режиме, поэтому можно вернуться к любой задаче с того момента, на котором остановились. Новая операционная система обеспечивает технологии защиты конфиденциальности, используемые в EMUI.

Сегодня нас окружает всё больше умных устройств, и теперь мы живем в мире, где все вещи взаимосвязаны. Каждый из нас является частью полностью подключенного мира, как и каждое устройство. Мы надеемся на сотрудничество с большим количеством партнеров и разработчиков для создания экосистемы HarmonyOS и предоставления нашим клиентам во всем мире еще более качественного опыта, продуктов и услуг", - заявил исполнительный и управляющий директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю.

В компании резюмировали, что почти 100 устройств Huawei получат обновление с HarmonyOS 2 в Китае, включая смартфоны HUAWEI серий Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 и планшеты серии HUAWEI MatePad Pro. Пользователи, которые хотят протестировать новую операционную систему раньше, могут подать заявку в "Клубе Huawei", а также в приложении "My Huawei".

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