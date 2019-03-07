17 коров погибло при пожаре в частном доме в Западном Казахстане

Уральск. 15 января. Kazakhstan Today - 17 коров погибло при пожаре в частном доме в Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.





15 января, в 02.08, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории частного жилого дома в поселке Жымпиты Сырымского района Западно-Казахстанской области. Произошло возгорание хозяйственной постройки на площади 210 квадратных метров, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.





Пожар локализован в 04.35 и ликвидирован в 05.15. В результате пожара погибло 17 КРС. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





В тушении пожара участвовали 12 сотрудников и две единицы пожарной техники областного ДЧС.





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