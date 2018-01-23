Павлодар. 22 января. Kazakhstan Today - Автобус с юными хоккеистами из Павлодара сломался на трассе в Алтайском крае, передает Kazakhstan Today.

"По информации консульства РК в Омске, в ночь с 21 на 22 января автобус, перевозивший детскую хоккейную команду "Иртыш" из Павлодара по маршруту Междуреченск (Алтайский край) - Павлодар, сломался у села Благовещенск (Благовещенский район Алтайского края)", - сообщили в посольстве РК в РФ.

По информации посольства, в автобусе находились 18 детей, 2 тренера и 2 водителя - все граждане РК. В настоящее время они размещены в общежитии техникума села Степное и обеспечены питанием. Никто не пострадал.

Родителей детей оповестили о произошедшем. В настоящее время решается вопрос доставки детей и тренеров в Павлодар.

В посольстве также проинформировали, что из-за сильных морозов перекрыт участок трассы Омск - Павлодар на всей территории Казахстана.

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