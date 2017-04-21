Дорожное полотно размыто на 35 участках автомобильных дорог в Казахстане

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане продолжается круглосуточное ведение превентивных мер, аварийно-спасательных и неотложных работ в паводкоопасных регионах страны, сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

По данным ведомства, паводковые воды откачаны и отведены из 872 жилых и дачных домов. Подтопленными по республике остаются 514 жилых домов, 850 дачных домов и 7 зданий в 33 населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

В регионах, подверженных паводкам, ведутся работы по эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, откачке и отводу воды, очистке ото льда водоемов, по подвозу инертных материалов, укладке мешкотары, укреплению обвалований, мониторингу за уровнем воды, охране общественного порядка.

Всего в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействованы 2511 человек, 658 единиц техники, водооткачивающих устройств и плавательных средств подразделений КЧС, местных исполнительных органов, Местной полицейской службы, Национальной гвардии и привлеченных организаций.

"С начала паводкового периода спасен 71 человек, заблаговременно эвакуировано 8126 человек, 3029 из которых вернулись в свои дома, 901 размещен в эвакопунктах, 4169 размещены у родственников. Из возможных зон подтопления отогнано в безопасные места 10 773 головы сельскохозяйственных животных, возвращены в подворья 3903. Падёж скота составил 92 голов МРС", - информирует КЧС.

В настоящее время имеются переливы талых и паводковых вод на 38 участках автомобильных дорог в Карагандинской (15), Костанайской (12), Акмолинской (8), Актюбинской (1), Павлодарской (1), Южно-Казахстанской (1) областях. Движение закрыто на трех участках автодорог в Карагандинской области: подъездной путь к поселку Шопа в Шетском районе, на 12-м километре автодороги Бастау - Актау - Темиртау в Бухаржырауском районе, на 20-м километре автодороги Балыктыколь - Пахотное в Нуринском районе. На остальных участках движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездным дорогам. Установлены дорожные знаки, проводится дежурство и мониторинг.

На 35 участках автомобильных дорог имеются размывы дорожного полотна: в Акмолинской области - 16, Карагандинской - 10, Костанайской - 3, Северо-Казахстанской - 3, Павлодарской - 2, Восточно-Казахстанской - 1. Закрыты участки автодорог в Каркаралинском районе Карагандинской области Талды - Акбай - Кызылбай и Коктас - Тегисшилдик. На других движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездным дорогам. Выставлены предупреждающие знаки и посты, информирует ведомство.

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