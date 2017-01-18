Досудебное расследование проводят в Астане по факту гибели рабочего на стройке ЭКСПО-2017

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В департаменте внутренних дел Астаны подтвердили информацию о гибели рабочего на территории Международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.
Несчастный случай произошел 14 января, передает Kazakhstan Today.
Погибший - 23-летний молодой человек, работавший промышленным альпинистом. Обстоятельства его гибели выясняются, проводится досудебное расследование.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Назначен ряд необходимых экспертиз", - прокомментировали в ДВД.
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