Досудебное расследование проводят в Астане по факту гибели рабочего на стройке ЭКСПО-2017

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Досудебное расследование проводят в Астане по факту гибели рабочего на стройке ЭКСПО-201717.01.2017
  • Фото: primeminister.kz
Происшествия  12:49

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В департаменте внутренних дел Астаны подтвердили информацию о гибели рабочего на территории Международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

Несчастный случай произошел 14 января, передает Kazakhstan Today.

Погибший - 23-летний молодой человек, работавший промышленным альпинистом. Обстоятельства его гибели выясняются, проводится досудебное расследование.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Назначен ряд необходимых экспертиз", - прокомментировали в ДВД.
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