Астана. 16 июня. Kazakhstan Today - Двое малолетних детей госпитализированы в Экибастузе и Шымкенте после падения с высоты, передает Kazakhstan Today.

В частности, 15 июня в 22.53 в Экибастузе, в пятиэтажном доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна пятого этажа и госпитализирован мальчик 2015 года рождения, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

По его информации, в этот же день в Шымкенте, в 21.45, в пятиэтажном доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал с балкона пятого этажа и госпитализирован мальчик 2013 года рождения.

В КЧС констатируют, что как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

В связи с этим взрослым рекомендуется не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок; не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надёжную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу; не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей; не ставить мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз.

Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон. Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнатных остеклённых дверей, так как ребёнок может споткнуться и нанести себе травму.

Рекомендуется преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими. Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать удушье.

Можно также посадить под окнами зелёные насаждения (особенно, если вы живёте в частном доме), которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребёнка из окна.

Следует установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.

"Но всё же, уважаемые родители, гораздо спокойнее и безопаснее, по возможности, не оставлять маленького ребёнка одного, а брать с собой. В крайнем случае, кооперироваться со знакомыми, родственниками и оставлять ребёнка у них или приглашать "свободных" родственников к себе, чтобы они посидели с ребёнком. Иными словами, сделать все, что в ваших силах, чтобы обезопасить ребёнка", - резюмировал Иманкулов.

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