Информация о заложенном взрывном устройстве в здании на площади Республики не подтвердилась

"Всем оперативным службам дан отбой, сотрудники вернулись на свои рабочие места", - сообщили в департаменте полиции.
Как сообщалось ранее, сегодня неизвестный позвонил и сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство. Была произведено эвакуация людей. Стоит отметить, что в данном здании расположены редакции ряда СМИ, включая известные казахстанские телеканалы.
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