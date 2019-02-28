Информация о заложенном взрывном устройстве в здании на площади Республики не подтвердилась

Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Информация о заложенном взрывном устройстве в здании по адресу: площадь Республики, 13, не подтвердилась, передает Kazakhstan Today.





"Всем оперативным службам дан отбой, сотрудники вернулись на свои рабочие места", - сообщили в департаменте полиции.





Как сообщалось ранее, сегодня неизвестный позвонил и сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство. Была произведено эвакуация людей. Стоит отметить, что в данном здании расположены редакции ряда СМИ, включая известные казахстанские телеканалы.





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