Система Orphus

Информация о заложенном взрывном устройстве в здании на площади Республики не подтвердилась

22.11.2018, 14:35 8828
Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Информация о заложенном взрывном устройстве в здании по адресу: площадь Республики, 13, не подтвердилась, передает Kazakhstan Today.

"Всем оперативным службам дан отбой, сотрудники вернулись на свои рабочие места", - сообщили в департаменте полиции.

Как сообщалось ранее, сегодня неизвестный позвонил и сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство. Была произведено эвакуация людей. Стоит отметить, что в данном здании расположены редакции ряда СМИ, включая известные казахстанские телеканалы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое