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Из-за непогоды группа юных шахматистов из Казахстана застряла на дороге в Румынии21.04.2017
Происшествия  17:45

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Из-за непогоды группа юных шахматистов из Казахстана застряла на дороге в Румынии, передает корреспондент агентства.

О происшедшем на своей странице в Facebook написал член группы Исатай Ансат. По его словам, команда юных шахматистов с родителями прибыла самолетом в Кишинев, а затем, несмотря на буран, отправилась в румынский город Яссы для участия в чемпионате мира по шахматам. В результате автобус с 25 казахстанцами застрял на трассе в 80 километрах от Яссы.

"Стоим на месте уже 3 часа. Вода в ограниченном количестве, дети не завтракали, но все молодцы, держатся. У нас все в порядке. ...Просим проинформировать министерство иностранных дел и посольство Казахстана в Румынии", - написал Ансат.

В ответ на обращение казахстанца руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков сообщил, что "казахстанские дипломаты в Румынии совместно с местными специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям уже ведут поиск группы на трассе. Они установили контакт с тренером, родителями детей".

На данный момент, как проинформировал Исатай Ансат в соцсети, группу казахстанцев уже вызволили из снежного плена.
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