Крупный пожар произошел на лесопилке в Восточном Казахстане (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 25 января. Kazakhstan Today - В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области тушат пожар на лесопилке, передает Kazakhstan Today.

По данным ДЧС ВКО, пожарным удалось локализовать огонь, производится тушение пожара.

"По предварительным данным, площадь огня составила более 800 квадратных метров. По причине отрабатывается версия "неосторожное обращение с огнем", - уточнили в ведомстве.

По данным портала YK-news.kz , жертв и пострадавших нет. Размер площади, охваченной огнем, уточняется. На месте работают четыре автоцистерны и 17 человек личного состава.

Просмотров: 6238