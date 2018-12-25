Усть-Каменогорск. 25 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня утром в здании ТОО "Усть-Каменогорский маслоэкстрационный комплекс" по производству подсолнечного масла произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Сообщение на пульт противопожарной службы поступило в 08.27. Произошло возгорание разлитого масла, применяемого для обогрева зданий, с последующим переходом огня на конструкции перекрытия здания на общей площади 280 квадратных метров.

"Пожар локализован в 09.27 и ликвидирован в 10.27. Жертв и пострадавших нет. Производственный процесс приостановлен. На месте пожара было задействовано 34 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

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