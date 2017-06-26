Массовая драка выпускников в Актобе на самом деле была дракой между гостями свадьбы и посетителями клуба (ВИДЕО)

Актобе. 26 июня. Kazakhstan Today - Распространенное в соцсетях видео массовой драки , произошедшей вчера возле одного из увеселительных заведений Актобе, прокомментировали в областном департаменте внутренних дел.

По данным ведомства, на видео вовсе не драка выпускников, как указано в подписи к видеоролику. Молодые люди, устроившие потасовку, на самом деле были гостями свадьбы и посетителями караоке-клуба.

После инцидента трех участников конфликта доставили в отдел полиции. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Хулиганство", проводится досудебное расследование, отметили в пресс-службе ДВД.

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