Массовая драка выпускников в Актобе на самом деле была дракой между гостями свадьбы и посетителями клуба (ВИДЕО)26.06.2017
Происшествия 13:24
Актобе. 26 июня. Kazakhstan Today - Распространенное в соцсетях видео массовой драки, произошедшей вчера возле одного из увеселительных заведений Актобе, прокомментировали в областном департаменте внутренних дел.
По данным ведомства, на видео вовсе не драка выпускников, как указано в подписи к видеоролику. Молодые люди, устроившие потасовку, на самом деле были гостями свадьбы и посетителями караоке-клуба.
После инцидента трех участников конфликта доставили в отдел полиции. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Хулиганство", проводится досудебное расследование, отметили в пресс-службе ДВД.