МИД РК выразил Венгрии соболезнования в связи с гибелью 16 подростков в автоаварии в Вероне

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МИД РК выразил Венгрии соболезнования в связи с гибелью 16 подростков в автоаварии в Вероне21.01.2017
Происшествия  17:33

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнования в связи с гибелью венгерских подростков в автоаварии на севере Италии.


"Мы выражаем глубокие соболезнования нашим венгерским друзьям в связи со смертью детей в трагическом инциденте в Вероне и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении МИД РК в Твиттере, передает Kazakhstan Today.

По данным ТАСС, по меньшей мере 16 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на севере Италии.

Corriere della Sera сообщает, что в автобусе находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Авария произошла около полуночи по местному времени в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся. По предварительной информации, после столкновения часть пассажиров вылетела через лобовое стекло, многие остались заблокированными в загоревшемся автобусе.
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