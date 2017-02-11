Молодой мужчина погиб при столкновении легковой машины с КамАЗом на трассе в Северном Казахстане (ВИДЕО)

Петропавловск. 10 февраля. Kazakhstan Today - В четверг, 9 февраля, в Северо-Казахстанской области на трассе близ села Пеньково произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 23-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Погибший - водитель легкового автомобиля, который столкнулся в КамАЗом, передает Kazakhstan Today.

"По прибытии следственно-оперативной группы было установлено, что в 16.30 водитель автомобиля марки ВАЗ-21140 на 543-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки КамАЗ-5320", - сообщили в ДВД.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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