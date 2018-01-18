Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана при пожаре в автобусе

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью 52 человек при пожаре в автобусе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области.

"Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.

Кроме того, по поручению главы государства создана правительственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин происшествия, проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, сегодня в Иргизском районе Актюбинской области, в 10.30, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.

Для изучения причин происшествия и оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия. В ее состав вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента Министерства иностранных дел Ардак Мадиев, представители правоохранительных и других органов области.

В МЧС Узбекистана открыта "горячая линия": (+998 71) 147-10-50 и (+998 71) 212-67-00.

"Горячая линия" также действует в КЧС МВД Казахстана: +7 7132 56-29-62 и +7 7132 56-68-85.

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