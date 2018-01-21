Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - На проспекте Суюнбая в Алматы автобус с пассажирами протаранил несколько деревьев, пострадали несколько человек, передает корреспондент агентства.

Как сообщили очевидцы произошедшего, перед аварией автобус подрезал неизвестный автомобиль, из-за чего водитель пассажирского транспорта не справился с управлением, налетел на бордюр и протаранил деревья на разделительной аллее. По предварительным данным, пострадали восемь из 20 находившихся в автобусе пассажиров.

Очевидцы уже разместили в соцсети видео с места происшествия.

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