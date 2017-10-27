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Один человек погиб при столкновении фуры с легковым авто в Алматинской области (ФОТО)27.10.2017
Происшествия  10:09

Талдыкорган. 27 октября. Kazakhstan Today - В дорожной аварии в Карасайском районе Алматинской области погиб один человек, передает корреспондент агентства.

ДТП произошло при въезде на станцию Шамалган. Автомобиль "Митсубиси галант" выехал на встречную полосу движения. Водитель ехавшей навстречу фуры, чтобы избежать столкновения, стал тормозить и, приняв вправо, наехал на отбойник. При этом водитель "Галанта" даже не попытался уйти от столкновения и врезался в грузовик.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Его тело извлекли из машины сотрудники службы спасения.

Как рассказали очевидцы и водитель фуры, когда они подбежали помочь водителю "Митсубиси", из машины разило спиртным. Скорее всего, водитель находился в нетрезвом состоянии.

Также стоит отметить, что в момент аварии со стороны фуры по обочине шла женщина с ребенком. Если бы водитель грузовика не сделал маневр вправо, и не наехал бы на отбойник, на пешеходов мог бы наехать "Митсубиси Галант".
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