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Остановочный павильон упал на женщину и двух ее детей в Актобе из-за сильного ветра15.08.2018
  • Фото: mgorod.kz
Происшествия  12:08

Актобе. 15 августа. Kazakhstan Today - Автобусная остановка придавила женщину с двумя детьми в Актобе. Сейчас 49-летняя Сания Сафина с переломом позвоночника находится в травматологическом отделении железнодорожной больницы, врачи прописали ей двухмесячный постельный режим, передает Kazakhstan Today.

Младший сын Сании, к счастью, отделался ушибами, у старшего - растяжение большого пальца: он пытался всеми силами удерживать многотонную железную конструкцию, пишет портал "Мой город".

По словам актюбинки, вечером 13 августа она вместе с двумя сыновьями стояла на остановке напротив торгово-развлекательного центра по улице Маншук Маметовой. Неожиданно начался сильный ветер, который буквально повалил остановочный павильон. Многотонная конструкция рухнула прямо на женщину с детьми.

По словам Сафиной, пострадала еще одна женщина с двумя детьми, но они получили небольшие травмы. На место прибыли полицейские и скорая помощь, которая доставила женщину в больницу.

В акимате объяснили, что сейчас на этой улице проходят дорожно-ремонтные работы, поэтому павильон временно не был закреплен. Сегодня конструкцию уже убрали. Теперь мать-одиночка намерена подавать в суд на чиновников, ответственных за произошедшее.

"Я увидела, что остановка падает. У меня в голове в это время только одна мысль была - младшего спасти, а дальше уже не помню. Теперь я хочу наказать виновных. Представляете, что было бы, если бы на моем месте оказался ребенок! От него бы живого места не осталось", - говорит Сания.
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Фото: mgorod.kz
Остановочный павильон упал на женщину и двух ее детей в Актобе из-за сильного ветра
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