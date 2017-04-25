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Пассажирам вернувшегося в аэропорт Алматы самолета "Эйр Астаны" предоставят другое воздушное судно25.04.2017
Происшествия  12:12

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Пассажирам вернувшегося в аэропорт Алматы самолета "Эйр Астаны" предоставят другое воздушное судно, в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Напомним, сегодня самолет Airbus А320neo, выполнявший рейс Алматы - Актау КС857, вернулся в аэропорт вылета по причине cбоя в системе индикации уровня масла в двигателе. Решение вернуться в аэропорт вылета было принято в качестве меры предосторожности в соответствии с международными процедурами безопасности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил авиаперевозчик, посадка была произведена в штатном режиме.

"В данный момент авиакомпания проводит полный технический осмотр самолета и предпринимает все необходимые меры. Пассажиры смогут продолжить полет на другом воздушном судне. Безопасность является основным приоритетом авиакомпании. Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в компании.
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