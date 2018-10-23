Павлодар. 23 октября. Kazakhstan Today - Пятилетняя девочка выжила, упав из окна на шестом этаже дома в Павлодаре. Случайный прохожий оказал ребенку первую помощь и незамедлительно вызвал скорую помощь, передает Kazakhstan Today.

Житель города Александр Жумабаев шел по улице Катаева мимо шестиэтажки, когда боковым зрением заметил падающую сверху москитную сетку, пишет pavlodarnews.kz

"Поднял голову, вижу: ребенок летит от меня в метрах двух. Я бежал, чтобы ее схватить, но не успел. Девочка упала в небольшие кусты под окнами дома, возможно, они и смягчили удар", - рассказал мужчина.

Он подбежал к ребенку: малышка свернулась в клубочек и не дышала, губы были в крови.

"Я испугался, думал, разбилась, а потом вижу, зашевелилась, пытается дышать, так обрадовался. Сразу вспомнил, как в детдоме, где я рос, однажды баловались с ребятами, упал на спину и не мог дышать. Учитель меня откачал, сделал искусственное дыхание. И я сделал то же самое", - сообщил Александр.

По его словам, после искусственного дыхания девочка вначале часто задышала, потом закричала и заплакала. Александр по сотовому телефону вызвал скорую помощь. В ожидании врачей, мужчина поднял ребенка с земли.

"Она обняла меня и плакала. Мимо проходил дедушка с внучкой, он снял свою куртку, и я, боясь, что у ребенка поврежден позвоночник, аккуратно положил девочку на эту куртку", - рассказал он.

В этот момент прибежала мама малышки, она хотела поднять свою дочь и унести домой, но Александр не дал ей это сделать, надо было не беспокоить ребенка и дождаться скорой.

По информации регионального управления здравоохранения, у девочки нет переломов, под вопросом пока и диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". С ушибленной раной верхней губы ребенок находится в отделении травматологии детской областной больницы.

И.о. пресс-секретаря областного ДВД Алма Мусабекова сообщила, что девочка 2013 года рождения выпала из окна шестого этажа по улице Катаева 20 октября, в 18.09, и с травмами доставлена в больницу.

"Мы благодарим Александра за его неравнодушие. Он не растерялся и вовремя оказал помощь", - отметила Алма Мусабекова.

Просмотров: 2281