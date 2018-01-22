Пять человек погибли от отравления угарным газом в частном доме в Карагандинской области

Караганда. 22 декабря. Kazakhstan Today - Пять человек погибли, один госпитализирован в результате отравления угарным газом в частном доме в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

"21 января, в 20.30, в поселке Дубовка Абайского района в однокомнатном доме саманного типа, предварительно из-за отравления угарным газом, скончались на месте 5 человек и 1 человек был госпитализирован в Областной медцентр Караганды", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Пока установлены личности трех погибших женщин в возрасте 34, 37 и 47 лет.

По предварительной версии специалистов Испытательной пожарной лаборатории, причиной отравления стала неисправность печного оборудования.

"Следственно-оперативной группой РОВД Абайского района принимаются дальнейшие меры по установлению личностей и обстоятельств происшествия. Предварительно установлено, что люди вели асоциальный образ жизни и находились в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе.

Просмотров: 18239