Пять человек погибли от отравления угарным газом в частном доме в Карагандинской области

Караганда. 22 декабря. Kazakhstan Today - Пять человек погибли, один госпитализирован в результате отравления угарным газом в частном доме в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
"21 января, в 20.30, в поселке Дубовка Абайского района в однокомнатном доме саманного типа, предварительно из-за отравления угарным газом, скончались на месте 5 человек и 1 человек был госпитализирован в Областной медцентр Караганды", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Пока установлены личности трех погибших женщин в возрасте 34, 37 и 47 лет.
По предварительной версии специалистов Испытательной пожарной лаборатории, причиной отравления стала неисправность печного оборудования.
"Следственно-оперативной группой РОВД Абайского района принимаются дальнейшие меры по установлению личностей и обстоятельств происшествия. Предварительно установлено, что люди вели асоциальный образ жизни и находились в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе.
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