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Пьяный житель Усть-Каменогорска после ссоры с женой взорвал газовый баллон10.02.2017
  • Фото: www.vestikavkaza.ru
Происшествия  17:57

Усть-Каменогорск. 10 февраля. Kazakhstan Today - Пьяный житель Усть-Каменогорска после ссоры с женой взорвал газовый баллон, сообщили в УЧС города.

По информации ведомства, 9 февраля в результате пожара частном жилом доме по улице Магистральная получили термические ожоги женщина 1985 года рождения и ее муж 1982 года рождения, передает Kazakhstan Today.

"Как оказалось, несчастный случай произошел в результате семейной ссоры. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, обрезал патрубок газового баллона, что привело к вспышке и дальнейшему пожару", - уточнили в ведомстве.
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Фото: www.vestikavkaza.ru
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