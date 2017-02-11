Усть-Каменогорск. 10 февраля. Kazakhstan Today - Пьяный житель Усть-Каменогорска после ссоры с женой взорвал газовый баллон, сообщили в УЧС города.
По информации ведомства, 9 февраля в результате пожара частном жилом доме по улице Магистральная получили термические ожоги женщина 1985 года рождения и ее муж 1982 года рождения, передает Kazakhstan Today.
"Как оказалось, несчастный случай произошел в результате семейной ссоры. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, обрезал патрубок газового баллона, что привело к вспышке и дальнейшему пожару", - уточнили в ведомстве.
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