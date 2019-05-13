Пограничники помогли спасти из снежных заносов пассажиров четырех автобусов в Восточном Казахстане

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Благодаря помощи пограничников, около 500 человек было спасено из снежного плена в Восточно-Казахстанской области в ночь с воскресенья на понедельник, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК, в дежурную часть Маканчинского пограничного отряда поступила информация о чрезвычайной обстановке на трассе Талдыкорган - Аягуз, в районе 92-го разъезда.





В результате сильного ветра (25-30 метров в секунду) на трассе сформировались снежные переметы, из-за чего произошел затор автомобильной техники. По предварительным данным, в снежном плену оказались около 500 человек.





Пограничники направили в район чрезвычайной ситуации группу специалистов связи и медицинской службы со средствами оказания первой медицинской помощи и военнослужащих десантно-штурмовой заставы со специальным снаряжением (лыжи, приборы ночного видения).





Данная группа на вездеходах и внедорожниках, загруженных средствами связи, аккумуляторными батареями, запасом продовольствия, теплыми одеялами и вещами около трех часов ночи прибыла к месту затора транспортных средств, приступила к оказанию помощи. В ходе локализации ЧС группой пограничников эвакуировано три КамАЗа, четыре пассажирских автобуса и множество легковых автомобилей. Среди спасенных от снежного плена пассажиров одного из автобусов была и беременная женщина", - сообщили в пресс-службе.





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