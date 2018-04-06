Пожар в пятиэтажном доме в Алматы потушен (ВИДЕО)

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Пожар в пятиэтажном доме в Алматы потушен, передает Kazakhstan Today.

"В 17.44 достигнута локализация пожара. В 18.06 пожар ликвидирован", - сообщили в пресс-службе КЧС РК.

По информации ведомства, эвакуированные жители дома размещены в школе №177, расположенной неподалеку.

Напомним, сегодня в 16.03 на пульт дежурного ДЧС поступила информация о пожаре в 5-этажном жилом доме с мансардой в микрорайоне Кокжиек в Алматы. К моменту прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены фасад здания

с 1 по 5 этаж и кровля. Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Из дома эвакуировано 300 человек, в том числе 52 ребенка. Сведений о пострадавших не поступало.

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