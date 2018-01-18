Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Алмас Садубаев. По его словам, в состав комиссии вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента Министерства иностранных дел Ардак Мадиев, представители правоохранительных и других органов области.

Как сообщалось ранее, сегодня в 10.30 на участке дороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай и 320 километрах от Актобе загорелся пассажирский автобус марки "Икарус".

По предварительным данным, в автобусе находились 57 человек - граждан Узбекистана. 52 из них погибли на месте происшествия.

Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.

"В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. Телефоны "горячей линии": 8 (7132) 56-29-62, 8 (7132) 56-68-85. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, среди пяти выживших, двое граждан Казахстана, которые были водителями автобуса, и три гражданина Узбекистана.

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