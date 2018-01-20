Причиной гибели 52 человек в автобусе стало неосторожное обращение с огнем

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Причиной гибели 52 человек в автобусе стало неосторожное обращение с огнем20.01.2018
Происшествия  09:43
Актобе. 20 января. Kazakhstan Today - Основной версией пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области, который 18 января унес жизни 52 граждан Узбекистана, названо неосторожное обращение с огнем, передает Kazakhstan Today

"В настоящее время завершена работа на месте происшествия, осмотр завершен. Останки погибших транспортированы в Республику Узбекистан. Там будет проводиться ряд геномных экспертиз и тела будут переданы родственникам. Согласно основной версии, причина пожара - это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности, с бензином. В то же время, в ходе следственных действий и допросов, было установлено, что там находилась пластмассовая ёмкость с пятью литрами бензина", - сказал заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

По его словам, следственные органы приступили к допросу пострадавших в пятницу, 19 января.

"Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох, и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение пяти минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе. В то же время полностью исключена версия, что это было ДТП или какое-то криминальное происшествие. По окончанию осмотра места происшествия, в данной автомашине не обнаружено ни одного холодного оружия, ни одного огнестрельного оружия, и никаких боеприпасов, либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются", - уточнил он.

Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о состоянии здоровья пяти госпитализированных граждан.

"Все пациенты, которые были доставлены санитарной авиацией, со вчерашнего дня полностью диагностированы, обследованы. В целом ситуация стабильная, каждый из них чувствует себя хорошо. Очень активно работали психологи, требовалось моральное восстановление. Большой стресс у пострадавших. Сегодня ситуация нормализовалась. Пациенты активны, подвижны и их здоровью ничто не угрожает. Они готовы к выписке", - проинформировал он.

Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, в пятницу, примерно в 21.00 по времени Астаны, борт МЧС РУ, с останками 52 погибших при пожаре, вылетел из Актобе в Ташкент.

"После прибытия самолета в Узбекистане, если необходимо, будут проводиться дополнительные следственные мероприятия. Останки будут переданы родственникам", - сказал министр по ЧС РУ Рустам Джураев.

Он также выразил признательность казахстанской стороне за оказанную помощь и поддержку.

"Президентом Узбекистана создана правительственная комиссия по факту гибели граждан республики. Члены правительственной комиссии были направлены в Актобе, здесь нам оказана всемерная помощь. Оперативно предоставлено помещение, транспорт, оказана помощь специалистами. Все в короткие сроки. Отработаны все вопросы, которые здесь назрели - опознание, допросы свидетелей, никаких проблем у нас здесь не было. В связи с этим я хотел бы поблагодарить президента РК, правительство, все министерства и ведомства, которые участвовали и помогали нам эти два дня. Спасибо что разделили наше горе", - сказал он.

Напомним, 18 января, в 10.30, на участке дороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай и 320 километрах от Актобе, загорелся пассажирский автобус марки "Икарус". В автобусе находились 57 человек, 52 из них погибли на месте происшествия
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