Развязки дорог и частные дома оказались подтоплены после обильных осадков в Семее (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 14 июня. Kazakhstan Today - Спасатели Семея устраняют последствия вчерашней непогоды - обильных осадков в виде дождя и града. По сведениям синоптиков, осадков выпало больше декадной нормы, что привело к подтоплению некоторых развязок дорог и придворовых территорий частных жилых домов. Сила ветра достигала 16 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

Из-за скопившейся воды люди временно стали заложниками дорожной пробки по улице Селевина под железнодорожным мостом и по улице Глинки в сторону проспекта Ауэзова на кольцевой развязке, сообщила пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Работа по откачке воды силами коммунальных служб и ЧС продолжается. Работают три автомобиля, одна мотопомпа, одна пожарная насосная станция и 18 человек.

На телефоны 101 и 112 ориентировочно поступило около 200 звонков от беспокоящихся граждан.

В ходе визуального осмотра УЧС города Семей с придворовых территорий и улиц спасателями совместно с коммунальными службами был произведен отвод воды.

"В городе на водозаборе "Соловьевские ключи" на 1,5 часа производилось отключение электроэнергии. Подача воды с водонапорной башни не останавливалась. Также аварийное отключение электричества производилось по улице Шлеева, из-за падения дерева на линию электропередач", - отметили в ведомстве.

Информации о жертвах и пострадавших на линию 112 не поступала. Экстренные спасательные операции не проводились.

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