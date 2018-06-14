Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
14 июня 2018
  • 14
  • :
  • 34
Новости регионов
27º Переменная облачность
днем 27º    ночью 19º
17:00
.
Aнонс

Развязки дорог и частные дома оказались подтоплены после обильных осадков в Семее (ВИДЕО)14.06.2018
Происшествия  11:23

Усть-Каменогорск. 14 июня. Kazakhstan Today - Спасатели Семея устраняют последствия вчерашней непогоды - обильных осадков в виде дождя и града. По сведениям синоптиков, осадков выпало больше декадной нормы, что привело к подтоплению некоторых развязок дорог и придворовых территорий частных жилых домов. Сила ветра достигала 16 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

Из-за скопившейся воды люди временно стали заложниками дорожной пробки по улице Селевина под железнодорожным мостом и по улице Глинки в сторону проспекта Ауэзова на кольцевой развязке, сообщила пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области.


Работа по откачке воды силами коммунальных служб и ЧС продолжается. Работают три автомобиля, одна мотопомпа, одна пожарная насосная станция и 18 человек.

На телефоны 101 и 112 ориентировочно поступило около 200 звонков от беспокоящихся граждан.

В ходе визуального осмотра УЧС города Семей с придворовых территорий и улиц спасателями совместно с коммунальными службами был произведен отвод воды.

"В городе на водозаборе "Соловьевские ключи" на 1,5 часа производилось отключение электроэнергии. Подача воды с водонапорной башни не останавливалась. Также аварийное отключение электричества производилось по улице Шлеева, из-за падения дерева на линию электропередач", - отметили в ведомстве.

Информации о жертвах и пострадавших на линию 112 не поступала. Экстренные спасательные операции не проводились.

Просмотров: 2519
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
14.06.2018   11:23
Развязки дорог и частные дома оказались подтоплены после обильных осадков в Семее (ВИДЕО)
13.06.2018   14:52
Фото: http://tvk-uko.kz/
Отбойник пробил автомобиль на трассе близ Шымкента: двое погибли, трое госпитализированы
13.06.2018   14:29
Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа больницы в Таразе
13.06.2018   13:47
Фото: http://alau.kz/
В Костанае рабочего задавило железобетонными плитами
13.06.2018   09:41
Фото: газета-Литер
Женщина и двое детей стали жертвами пожара в частном секторе Павлодара
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today