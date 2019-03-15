Санврачи подтвердили, что причиной гибели молодой женщины и ребенка в Мангистауской области стала обработка от клопов

Актау. 27 ноября. Kazakhstan Today - Мангистауские санврачи подтвердили, что причиной смерти двух человек из одного дома стала обычная дезинсекция. Cкончались двухлетний ребенок и 29-летняя женщина из двух разных квартир, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .





Один из жильцов нанял по объявлению в Интернете компанию для травли клопов в своей квартире. Но после дезинсекции в больницу попали сразу шесть человек. 29-летняя медсестра Шынарай Суйиндик и двухлетняя Фируза Дастанкызы погибли.





Нас никто не предупреждал, что будут травить насекомых, мы ужинали дома. Снохе и шестилетнему внуку внезапно стало плохо, они начали терять сознание. Затем плохо стало и нам с женой. Мы вызвали скорую, но Шанырай скончалась по пути в больницу. Мой сын на следующий день вернулся из командировки, а его жены не стало", - говорит Дуйсенбай Сарсенбай.





Результаты анализов подтвердили, что отравление было не пищевое, как подозревали вначале, а токсикологическое. Клопов, как стало известно, дезинсекторы пытались вывести таблетками квикфол, которые при взаимодействии с воздухом могли образовывать ядовитые газы.





На момент дезинсекции сам хозяин квартиры из дома ушел. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а вот представителя компании задержали.





Возбуждено уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Причинение смерти по неосторожности". Человек, действовавший от указанного ТОО, сейчас задержан и водворен в изолятор временного содержания УВД Актау", - проинформировал начальник отдела полиции Мунайлинского района Мангистауской области Рашид Куандыков.





Полиции предстоит выяснить, была ли лицензия у компании, проводившей дезинсекцию. Организация зарегистрирована в Алматы. В своё оправдание задержанный утверждает, что людей о предстоящей дезинсекции оповестили. А уходить или нет - жильцы должны были решить сами.





При проведении дезинфекционных мероприятиях они, конечно, должны были жителей всех оповестить. Ну, наверное, расклеить объявления там, в подъезде, и также каждую квартиру нужно было оповестить. Дезинструктор сказал, что всех уведомил", - прокомментировала представитель управления охраны общественного здоровья Мунайлинского района Мангистауской области Ботагоз Исаева.





Из четырех пациентов, госпитализированных с головными болями, слабостью и рвотой, в больнице осталась лишь мать погибшей Фирузы. На днях ее планируют отпустить домой. Отца девочки, а также шестилетнего сына и свекровь погибшей Шанырай Суйиндик уже выписали. Врачи считают, что и погибшую девочку можно было спасти, если бы родные не вернули ее в очаг отравления.





К сожалению, девочку спасти не удалось, ввиду того, что у нее, возможно, было повторное воздействие отравляющего вещества. Состояние в принципе было стабильным, ее, конечно, можно было спасти, если бы, конечно, не действия бабушки. Если бабушка настаивает, мы как можем заставить их лечь. Она написала расписку, что состояние девочки стабильное, я ее забираю домой", - рассказал руководитель Центра инфекционных заболеваний Мангистауской области Шаяхамеден Беркалиев.





После трагедии из дома эвакуировали 120 человек, а здание полностью оцепили. Людей все еще не пускают в квартиры, пока токсические вещества не выветрятся. Сельчане разместились у родственников. Там им придется пробыть еще несколько дней.





По данным телеканала, это не первый случай в регионе, когда травля клопов заканчивается трагедией. Два года назад в одной семье погибли сразу двое детей: четырехлетний мальчик и шестилетняя девочка. Тогда соседка потравила насекомых хлорной смесью с уксусом.





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