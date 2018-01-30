Сообщение о взрывном устройстве в одном из офисов проверяют в Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Полиция и другие экстренные службы Алматы проверяют здание Билайн-центра на наличие взрывного устройства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке журналист Манас Бистаев, о бомбе в Билайн-центре, расположенном на проспекте Суюнбая в Алматы, сообщил телефонный террорист.

Известно, что все сотрудники, находившиеся в здании, эвакуированы, ведется поиск взрывного устройства и проверка здания.





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