Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - Состояние пострадавших при пожаре в автобусе в Актюбинской области оценивается как стабильное, передает Kazakhstan Today.

Пятерых пассажиров, выживших во время пожара в пассажирском автобусе на трассе Самара-Шымкент, доставили санавиацией в Актобе, сообщает "Хабар 24"

Трагедия произошла сегодня утром. В салоне загоревшегося автобуса находились 57 человек, 52 из них погибли. По предварительной информации, это граждане Узбекистана.

Как рассказал главный врач Центральной районной больницы Жаскайрат Сулейменов, первую помощь пострадавшим оказали на месте, все они были в сознании. Сейчас состояние пациентов стабильное. У двоих обожжены руки.

Трое выживших - водители автобуса из Шымкента и два пассажира, которые являются гражданами Узбекистана.

Как стало известно, два дня назад автобус выехал из Шымкента и направлялся в Российскую Федерацию. В пути он загорелся. На месте работает оперативный штаб, в его составе представители акимата и всех экстренных служб региона. Для изучения причин происшествия, а также для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.

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