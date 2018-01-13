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Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской области скорую помощь с ребенком-пациентом12.01.2018
Происшествия  17:42

Костанай. 12 января. Kazakhstan Today - Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской области скорую помощь с ребенком-пациентом, передает Kazakhstan Today.

"В 150 километрах от города Аркалыка, на трассе Аркалык - Жезказган, в снежном перемете остались без движения КамАЗ с водителем и двумя пассажирами и УАЗ - автомобиль скорой медицинской помощи. В автомобиле 103 находилось 5 человек, в том числе ребенок со сломанной рукой, которого везли на госпитализацию в Аркалык", - сообщили в Северном региональном аэромобильном оперативно-спасательном отряде (город Костанай) КЧС МВД РК.

Как рассказали в СРАОСО, спасатели на технике высокой проходимости незамедлительно выехали на место происшествия и отбуксировали автотранспортные средства на чистую трассу, а затем сопроводили до Аркалыка. Возвращаясь на базу, спасатели освободили легковой автомобиль Lada Largus с двумя человеками в салоне и КамАЗ.

По данным ведомства, 10-11 января силами СРАОСО из снежного заноса эвакуировано 18 человек, из них 2 женщины и 3 ребенка. Освобождено 5 автотранспортных средств.

Кроме того, спасатели помоги двум пастухам, заблудившимся в непогоду. Ближе к обеду 10 января в дежурную часть поступил вызов. Сообщалось, что утром 9 января в районе поселка Кемер Амангельдинского района два пастуха выехали верхом на лошадях на поиски лошадей и не вернулись. Спасатели на машинах высокой проходимости выехали на поиски пропавших. На второй день поиска в 5 километрах от пастбища Караганда были обнаружены следы копыт лошадей, которые привели к месту нахождения пропавших мужчин. Пострадавших доставили в поселок Кемер, где они проживают, а лошадей передали односельчанам, участвовавшим в поисково-спасательной работе.
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