Тела погибших пассажиров автобуса доставят в морг Актобе, а затем - в Узбекистан

Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - Акимат Актюбинской области принимает меры по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в автобусе. Между тем тела погибших будут доставлены в морг Актобе, передает Kazakhstan Today.

"Бригада санитарной авиации с пострадавшими на борту вылетела с места происшествия в Актобе. Со слов выживших, в автобусе находилось трое граждан Казахстана (водители) и 54 пассажира - граждане Республики Узбекистан", - сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

По информации акимата, в 10.50 создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Серика Туленбергенова. Областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС провела экстренное заседание, развернут оперативный штаб в кризисном центре ДЧС с привлечением областных служб. Обеспечена работа горячей линии психологической поддержки и справочного центра. Пострадавшим оказывается медицинская, психологическая и иная помощь.

"Подготовлен к приему тел погибших морг Актобе, а также транспорт для доставки тел в Актобе", - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что для оперативного определения причин пожара к месту ЧС направлены следственно-оперативная группа ДВД, испытательная пожарная лаборатория, подвижный пункт обогрева.

Кроме того, в зоне чрезвычайной ситуации осуществляется охрана общественного порядка и оцепление с регулированием автомобильного движения.

На место происшествия вылетели заместитель акима области С. Туленбергенов, заместитель начальника ДЧС Е. Утегенов, заместитель прокурора области Д. Сыздыков, процессуальный прокурор О. Орынбасарулы, заместитель начальника ДВД области Е. Калиакпаров. Вопрос находится на постоянном контроле руководства акимата области.

Между тем в МЧС Узбекистана сообщили, что борт МЧС с членами специальной правительственной комиссии, созданной по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, вылетел из Ташкента в Актобе. В состав группы вошли представители министерств иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения и других ведомств. На правительственную комиссию возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия, принятию мер по установлению личностей граждан Узбекистана.

Комиссии также поручено организовать доставку погибших и пострадавших на Родину, оказать всю необходимую помощь их семьям.

Как сообщалось ранее, сегодня, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.

Для изучения причин происшествия и оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия. В ее состав вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента Министерства иностранных дел Ардак Мадиев, представители правоохранительных и других органов области.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

"Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.

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