Toyota в Алматы сбила двух пешеходов и остановилась после наезда на ряд препятствий (ВИДЕО)

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы потерявший управление водитель Toyota Mark II сбил двух пешеходов и остановился после наезда на ряд препятствий, сообщила корреспонденту агентства официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

По ее информации, сегодня в 12.30 в Турксибском районе водитель автомашины Toyota Mark II, следуя по улице Аймауытова в западном направлении, совершая левый поворот на улицу Ахана серэ, не справился с рулевым управлением и сбил пешехода - женщину 1962 года рождения.

"После этого он ударил припаркованный вдоль обочины автомобиль марки Volkswagen, затем - дорожный знак, а затем сбил еще одного пешехода - мужчину 1953 года рождения. Данное транспортное средство остановилось только после того, как наехало на телеграфный столб и угол магазина", - рассказала Азирбек.

Она уточнила, что в результате ДТП пострадали два пешехода. Женщина доставлена в горбольницу №4, мужчина - в больницу №7. В машине также находилась беременная жена водителя, которая, к счастью, не пострадала. Водителю, по информации ДВД, помощь медиков также не потребовалась.

"Материалы данного дела приняты в производство управлением дознания ДВД Алматы. Будут назначены необходимые экспертизы для установления обстоятельств и причин, предшествовавших данной аварии", - заключила официальный представитель ДВД.

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