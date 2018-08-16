Шымкент. 15 августа. Kazakhstan Today - Жительница жилого массива Карабулак в Шымкенте, поссорившись с мужем, оставила троих детей под палящим солнцем, закрыв в машине. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. К счастью, всё обошлось, но одному из детей потребовалась медицинская помощь. По факту жестокого обращения с детьми полицейские проводят проверку, передает Kazakhstan Today.

Розимурада, Хусимурада и Раушан в самый зной в машине закрыла родная мать. Уже задыхаясь от жары и потеряв надежду выбраться из раскалённого автомобиля, дети стали подавать сигнал. Звук клаксона первым услышал отец ребят. Он их и вызволил из автомашины. Шестилетнему Розимураду, уже терявшему сознание, срочно потребовалась медицинская помощь. Его врачи скорой доставили в больницу, пишет Otyrar.kz

"Когда я нашёл детей, они были мокрые от пота и очень горячие. Я сразу вызвал врачей. Пока медики ехали, дал детям воды и хлеба. Приехавшие медики оказали детям первую помощь. Два часа они находились под наблюдением. Если бы я тогда не успел вовремя вытащить детей из машины, они, наверное бы, погибли", - говорит отец детей Дилмурад.

Причиной такого жестокого поступка бывшей жены Дилмурад считает обиду на него за развод. Супруги развелись пять лет назад и с тех пор, утверждает отец, он слышал, что мать детей постоянно избивала. Но забрать их в новую семью не смог. Поэтому, чтобы оградить малышей от побоев, предложил отдать их в детский дом.

"Я думал тогда, чем так жить, переживая побои, не лучше ли детям будет в детском доме. Государство их выучит, может, в военное училище кто-то из них пойдёт. Так я решил", - рассказывает отец семейства.

Мать детей стражи порядка доставили в полицейское управление. В содеянном, правда, женщина особенно не раскаивалась. Однако пояснила, почему оставила детей в машине.

"Я их посадила в машину в ответ на его слова: ты - собака и родила щенят! И что, дети - собаки?" - комментирует женщина.

Полицейские взяли объяснительные с бывших супругов и теперь разбираются в подробностях дела. Собранные документы будут переданы в специальную комиссию, которая решит, какую ответственность понесёт женщина.

Но Дилмурад отдавать ей детей не хочет, и пока малыши находятся на его попечении. Не имея возможности забрать детей в новую семью, мужчина рассчитывает определить их в детский дом. Впрочем, решение по этому вопросу должна принять комиссия по правам ребёнка.

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