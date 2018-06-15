Уроженку Казахстана с потерей памяти в неадекватном состоянии увезла скорая помощь из аэропорта Стамбула

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Уроженку Казахстана с потерей памяти в неадекватном состоянии увезла скорая помощь из аэропорта Стамбула15.06.2018
Происшествия  14:27

Стамбул. 15 июня. Kazakhstan Today - Уроженка Казахстана попала в тяжелую ситуацию в аэропорту Стамбулу. Пассажиры заметили, что она находится в неадекватном состоянии и обратились за помощью к сотрудникам порта. Сообщение об этом с фотографией женщины очевиды разместили в сети Facebook, передает Kazakhstan Today.

"Я лично с моей семьёй вчера 11/06/2018 в 9:00 встретил её в аэропорту Турции ( город Стамбул) в неадекватном состоянии, у неё что-то случилось и она потеряла память( не совсем) кое-что мы смогли узнать. Когда мы попытались ей помочь, спросили её билет на самолёт, я увидел что её самолёт улетел в 1:00, то есть она не вылетела из Стамбула, а её багаж улетел. Она направлялась из Стамбула в город Бишкек (Киргизия). Она родом из Казахстана", - написал пользователь сети Serhiy Bryashchey (пунктуация сохранена).

По его словам, они обратились за помощью к охраннику аэропорта, затем к ним пришли врачи скорой помощи и женщина, понимающая по-русски. Затем женщину увезли в больницу.

Автор поста призывает поделиться информаций с тем, чтобы найти родных женщины, которые ее, возможно, ищут.

Между тем, в казахстанском МИДе сообщили СМИ, что информация о женщины и ее гражданство проверяются.
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