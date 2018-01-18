В акимате Актюбинской области не подтверждают озвученные версии причин пожара в автобусе

Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - В акимате Актюбинской области не подтверждают озвученные ранее версии причин пожара в автобусе, передает Kazakhstan Today.

"Информация, озвученная сотрудником управления внутренней политики Виталием Синевым касательно короткого замыкания и блокировки дверей автобуса, является недостоверной. Версии Синева являются его личным предположением и не могут считаться официальной информацией", - заявили в пресс-службе акима региона.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время на месте возгорания автобуса работают следственно-оперативная группа ДВД Актюбинской области и испытательная пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причин случившейся трагедии.

Как сообщалось ранее, сегодня в 10.30 в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.

Для изучения причин происшествия и оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.

По информации МЧС Узбекистана, борт МЧС с членами специальной правительственной комиссии, созданной по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, вылетел из Ташкента в Актобе. На правительственную комиссию возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия, принятию мер по установлению личностей граждан Узбекистана.

Комиссии также поручено организовать доставку погибших и пострадавших на Родину, оказать всю необходимую помощь их семьям.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

"Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.

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