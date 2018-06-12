В Акмолинской области выясняют обстоятельства происшествия в школе, где учитель обжегся горячим гудроном

Кокшетау. 12 июня. Kazakhstan Today - В Управлении образования Акмолинской области проинформировали о ситуации, в которой педагог Бурабайского района получил ожог, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ведомства, в Зеленоборской школе-гимназии в связи с погодными условиями была повреждена часть мягкой кровли, что привело к ее к протеканию. Для устранения повреждений администрация школы и педагоги приняли решение о самостоятельном устранении протечки. Трое педагогов и разнорабочий школы начали ремонтные работы.

"К несчастью так произошло, что учитель истории Ринат Шарафутдинов нес ведро с горячим гудроном, споткнулся и упал. В результате падения часть смолы попала на некоторые части тела, что привело к термическому ожогу. Сейчас педагог находится в больнице, состояние удовлетворительное. Представители управления образования срочно выехали проведать Рината Галиевича. А также уже создана рабочая комиссия по выявлению фактов, приведших к получению термического ожога учителем", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, установлено, что в момент происшествия школьники находились в пришкольном лагере в другом корпусе здания с отдельным входом. В здании, где проходили ремонтные работы, детей не было со дня окончания занятий.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка работниками отдела образования, правоохранительными органами, инспекцией по охране труда по Бурабайскому району", - указали в ведомстве.

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