В Актау семью из шести человек унесло в море на надувных матрацах

Фото: lada.kz

АКТАУ. 19 ИЮЛЯ - В Актау во время отдыха на надувных матрацах семью из шести человек унесло в море, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным lada.kz , чрезвычайное происшествие едва не произошло на побережье пляжа "Солдатский" 18 июля в Актау.

В воде оказались двое взрослых - 1998 и 2004 годов рождения, а также четверо детей - 2008, 2015, 2020 и 2021 годов рождения.

Все они были благополучно спасены и в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.