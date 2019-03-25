В Актобе вынесли приговор по делу о пожаре в автобусе, где погибли 52 гражданина Узбекистана

Актобе. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Актюбинском специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор трем водителям, а также механику и директору автопарка, автобус которого сгорел вместе с 52 гражданами Узбекистана, передает Kazakhstan Today.





Суд признал виновными в смерти граждан Узбекистана трех водителей и назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности, также они лишены права на вождение сроком на 7 лет. Виновными признаны также учредитель автопарка ТОО "АзияТранзитсервис" и механик, который обслуживал автобус. Они приговорены к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Также им запретили занимать должности в компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками, сроком на пять лет. Учредителя и механика взяли под стражу в зале суда, сообщает портал " Мой город ".





Родственникам погибших подсудимые должны заплатить по 2 млн тенге за моральный ущерб. По данным издания, на возмещение ущерба подали 25 потерпевших.





Напомним, 18 января возле поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на автодороге Самара - Шымкент произошло возгорание автобуса марки "Икарус", который ехал из Узбекистана в Россию. Погибли 52 человека. Три водителя до суда находились под арестом. Еще два человека - механик, директор автопарка - находились под подпиской о невыезде. Владелец злополучного автобуса, который также фигурирует в уголовном деле, находится в бегах и объявлен в международный розыск. На суде родственники погибших граждан Узбекистана заявили, что не верят в смерть своих близких.





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