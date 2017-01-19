В Алматы из-за оставленной без присмотра печи загорелся резервный пассажирский вагон

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В Алматы из-за оставленной без присмотра печи загорелся резервный пассажирский вагон19.01.2017
Происшествия  09:56

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - В Алматы из-за оставленной без присмотра печи загорелся отдельно стоящий на запасных путях пассажирский вагон, сообщила официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, 19 января 2017 года в 08.40 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении резервного пассажирского вагона, находящегося на формировании состава на запасных путях станции железнодорожного вокзала Алматы-2 по адресу: Жетысуский район, улица Абылай хана, 1, передает Kazakhstan Today.

Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 08.51. В отдельно стоящем (отцепленном) вагоне наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы проверили вагон на наличие людей, одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания и тушение пожара.

"Пожар локализован 08.56, ликвидирован в 09.10 часов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина - оставленная без присмотра топящаяся печь на твердом топливе", - проинформировала Баймухамбетова.
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