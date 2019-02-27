В Алматы при пожаре в трехэтажном здании спасли одного человека, 20 эвакуировали

Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - Одного человека спасли, 20 эвакуировали при пожаре в трехэтажном здании в Алматы, передает Kazakhstan Today.





Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, 15 ноября 2018 года в 09.33 на пульт 101 департамента поступило сообщение о горении кровли 3-этажного здания по адресу: Бостандыкский район, микрорайон Алатау, улица Улан, дом 37-д.





Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через четыре минуты, в 09.37. Силы и средства работают по повышенному рангу вызова.





В ходе тушения пожара спасен один человек, эвакуировано 20 человек", - отметила представитель ДЧС.





В ликвидации пожара задействовано 50 человек и 13 единиц основной и специальной техники Службы пожаротушения Алматы. Для борьбы с огнём на месте пожара созданы два боевых участка. Эти действия позволяют не допустить увеличения площади пожара. На данный момент происходит горение мансарды, по предварительной оценке, на площади 260 квадратных метров.





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