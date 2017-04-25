В Алматинской области спасатели эвакуировали иностранцев из застрявшего на дороге автобуса

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В Алматинской области спасатели эвакуировали иностранцев из застрявшего на дороге автобуса25.04.2017
Происшествия  14:29

Талдыкорган. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области спасатели эвакуировали иностранных граждан из застрявшего автобуса, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Как сообщили в областном ДЧС, 22 апреля в 15.02 на пункт связи пожарной части №7 села Узынагаш Жамбылского района поступило сообщение о том, что в селе Карабастау, в шести километрах от трассы Карабастау - Алматы, на грунтовой дороге застрял автобус марки "Scania" с иностранными гражданами из семи государств, общее число которых вместе с водителем составляет 20 человек, передает Kazakhstan Today.


Как уточнили в ведомстве, граждане Англии, Малайзии, Франции, Италии и Кореи приехали на отдых и экскурсию в Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей "Танбалы", находящийся в селе Карабастау.

"Попытки проехать самостоятельно привели к образованию глубоких ям, поэтому попытки отбуксировать автобус на дорогу ни к чему не привели. 23 апреля в 23.30 силами ДЧС Алматинской области (8 человек и 2 единицы техники) 19 человек эвакуированы до границы с Кыргызской Республикой, для дальнейшего продолжения экскурсии. Пострадавших, получивших травм нет. На данный момент автобус находится на месте происшествия. Водитель размещен в местном общежитии", - проинформировали в ДЧС.
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