В Алматинской области заблудившийся шестилетний ребенок ушел за 15 километров от дома и провел ночь на улице

Талдыкорган. 7 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области шестилетний ребенок, заблудившись, ушел за 15 километров от дома. Мальчик провел ночь на улице, а утром его нашли спасатели, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, 6 июня, приблизительно в 22.00, поступила информация от жителя отгонного участка вблизи села Актоган Аксуского района о том, что его 6-летний сын потерялся. В 22.15 на место происшествия была направлена оперативная группа ОЧС Аксуского района в количестве 7 человек во главе с начальником пожарной части №25 поселка Жансугурова майором гражданской защиты Р. Онгаровым.

"По словам отца, мальчик вечером 6 июня играл на территории фазенды, после того, как стемнело, они потеряли его из виду и самостоятельно не смогли найти", - рассказали в пресс-службе.

В ДЧС отметили, что ночные поиски не дали результатов, в связи с чем было принято решение привлечь дополнительные силы. С 6 часов утра 7 июня к поискам подключились сотрудники местных исполнительных органов, РОВД и местные жители. Ребенка искали в общей сложности 84 человека.

Мальчика нашли 7 июня, в 10.15, в 15 километрах от места происшествия, в густой траве. К счастью, ребенок жив и невредим.

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