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В Алматинской области от удара током погиб еще один ребенок

07.06.2019, 12:03 15499
В Алматинской области от удара током погиб еще один ребенок
Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области от удара током погиб еще один ребенок, передает Kazakhstan Today.
 

Очередная трагедия произошла в одном из сел Талгарского района Алматинской области. Ребенок 2007 года рождения по своей неосторожности получил поражение электрическим током от оголенных проводов, которые, по предварительным данным, свисали с трансформаторной будки. В результате происшествия ребенок скончался на месте", - проинформировал на брифинге в Нур-Султане председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, пишет Kazpravda.kz

 
По его словам, данный факт зарегистрирован в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. 
 
Беккер уточнил, что трансформаторная будка "стоит уже не первый год", и выразил уверенность, что "виновные будут установлены".
 
Напомним, днем ранее в Алматинской области от удара током погибли двое детей, оставшиеся без присмотра взрослых. Дети 2008 и 2011 годов рождения, играя во дворе дома, упали в колодец и получили поражение электрическим током от провода насоса. А в Нур-Султане ребенок получил сильнейший удар током на новом железнодорожном мосту.
 

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