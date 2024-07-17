В Алматы мопедист ударил девушку

Произошло столкновение иномарки и пассажирского автобуса, в салоне которого находилось более 50 человек

Фото: ДП Карагандинской области

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Караганда. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июля около 06.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург в пяти километрах от поселка Аксу-Аюлы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины CHERY TIGGO и автобуса марки VAN HOOL сообщением Красноярск - Шымкент, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.





В результате ДТП водитель автомашины CHERY TIGGO и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек.





По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.





В полиции отметили, что оба водителя ранее были остановлены сотрудниками патрульной полиции Карагандинской области и предупреждены о необходимости соблюдения правил дорожного движения.