В Алматы мопедист ударил девушку
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы водитель мопеда ударил девушку, передает корреспондент агентства.
В Сети появились кадры, снятые пострадавшей. По данным телеграм-паблика Kris_p_almaty, инцидент произошел вечером 15 июля в Ауэзовском районе города Алматы.
Шла по тротуару, подошла к проезжей части. Там подъезжало такси. Я ему по тротуару туда сюда с мебелью ездить мешала", - говорится в публикации.
В департаменте полиции мегаполиса уточнили, что с заявлением по данному факту потерпевшая обратилась сегодня.
Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в департаменте.
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