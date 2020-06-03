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В Алматы ребенок выпал из окна на втором этаже в День защиты детей

02.06.2020, 15:17 6184
В Алматы ребенок выпал из окна на втором этаже в День защиты детей
Фото: Kaznews.kz
Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - В Алматы ребенок выпал из окна на втором этаже в День защиты детей, передает Kazakhstan Today.
 

1 июня, в Международный день защиты детей, в 13.00, в Алмалинском районе из окна второго этажа пятиэтажного жилого дома, опершись на москитную сетку, выпал ребенок 2018 года рождения. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами он доставлен в 1-ю Детскую больницу (ЦДНМП)", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы. 

 
По информации ведомства, ребенка упустили из виду находившиеся дома родители. В настоящее время малыш в сознании и находится под пристальным наблюдением врачей. 
 

Ребенок упал не на бетонное покрытие, а на землю, что смягчило удар. 29 сентября мальчику должно исполниться 2 года", - уточнили в пресс-службе.

 
В ДЧС также сообщили, что это уже третий аналогичный случай в Алматы с начала года. Органы гражданской защиты ведут активную работу по предупреждению несчастных случаев, в подъездах многоэтажных жилых домов размещаются памятки для родителей, проводятся выступления в СМИ, размещаются ролики в социальных сетях.
 
Чтобы избежать беды, ДЧС Алматы настойчиво призывает:

  • не оставляйте детей одних в помещениях с открытыми окнами;
  • отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
  • установите на окна блокираторы, не позволяющие настежь распахнуть окно;
  • детей следует учить играть подальше от окон;
  • не полагайтесь на москитные сетки, они не могут предотвратить выпадение из окна!
 

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