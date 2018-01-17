В двух районах Акмолинской области объявлен режим ЧС для ликвидации последствий бурана

Кокшетау. 17 января. Kazakhstan Today - В двух районах Акмолинской области принято решение объявить режим ЧС местного масштаба для ликвидации последствий бурана, передает Kazakhstan Today.

"Акимами Аршалынского и Ерейментауского районов принято решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба. А для восстановления поврежденных объектов денежные средства будут выделены из чрезвычайного резерва", - сообщили в Региональной службе коммуникаций управления внутренней политики.

По информации РСК, 11 января в Ерейментауском районе из-за бурана была сорвана кровля трех сельских школ, здания Дома детского творчества и повреждены линии электропередач в четырех селах. На сегодняшний день во всех поврежденных зданиях проведено обследование и составлен предварительный расчет стоимости ремонтных работ. Восстановительные работы по электроснабжению были завершены в селах в тот же день.

В Аршалынском районе 11 января в пяти сельских школах частично и в одной школе полностью сорвана кровля. Проведена работа по их обследованию, и в настоящее время разрабатывается смета расходов на проведение текущего ремонта. Территории всех образовательных учреждений сразу же были очищены, учебный процесс не прерывался, отметили в РСК.

Кроме того, в Аккольском районе из-за бурана была сорвана кровля ремонтно-мастерского здания НК "КазАвтоЖол". Восстанавливать ее будут за счет средств предприятия. А в Целиноградском районе было зарегистрировано 25 случаев отключения электроснабжения, которое было восстановлено в полном объеме в 22.00 того же дня.

Просмотров: 3736