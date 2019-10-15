Караганда. 14 октября. Kazakhstan Today - В Караганде мужчина пришел в кафе и заявил, что у него в рюкзаке бомба, передает Kazakhstan Today.

13 октября текущего года, около 14.30, в полицию поступило сообщение, что в одном из кафе по улице Ленина города Караганды неизвестный мужчина угрожает взорвать здание. На место были направлены все экстренные службы.

"Сотрудниками полка патрульной полиции на месте установлен 47-летний мужчина, который пояснил, что в его "рюкзаке" находится "бомба", которая взорвется через 15 минут. На месте происшествия было выставлено оцепление, из кафе эвакуированы два человека", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

Сотрудниками полиции рюкзак был осмотрен, взрывного устройства не обнаружено.

47-летний мужчина помещен в Областной психоневрологический диспансер. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 273 УК РК. Проводится расследование", - проинформировали в ведомстве.

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