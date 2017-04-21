В Караганде произошёл пожар в квартире с оставленными без присмотра двумя малышами

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде произошёл пожар в квартире, где без присмотра взрослых остались двое детей в возрасте трёх и четырёх лет, сообщили в пресс-службе ДЧС области.

По информации ведомства, 19 апреля, в 10.12, в пожарную часть №17 поступило сообщение о возгорании квартиры в микрорайоне Голубые Пруды. Было известно, что в квартире находятся дети, передаёт Kazakhstan Today.

В 10.20 к месту прибыла первая автоцистерна СПЧ-17 во главе с заместителем начальника СПЧ-17 майором гражданской защиты А. Кокушевым. Соседи рассказали пожарным, что пожар вспыхнул на кухне в двухкомнатной квартире, расположенной на четвёртом этаже девятиэтажного дома, а в квартире находятся двое маленьких детей без взрослых.

Командир отделения СПЧ-17 старший сержант гражданской защиты Ернар Билялов снарядился экипировкой и поднялся на 4-й этаж в составе отделения. Он вскрыл дверь с помощью пожарного лома и услышал детский плач. Когда Билялов принялся вскрывать следующую дверь, прибыл хозяин квартиры и дал ключи. Дети в этот момент плакали и звали на помощь.

Билялов и его коллеги наклонились к полу и проследовали в зальное помещение, где обнаружили испуганных мальчика и девочку трёх и четырёх лет. Подняв обоих на руки, Ернар направился к выходу. Уже в подъезде он передал их сотрудникам скорой помощи, а сам принялся тушить пожар. В пресс-службе отметили, что дети были спасены через 7 минут после прибытия первого подразделения противопожарной службы.

Как уточнили в ДЧС, после осмотра медперсоналом детей в сопровождении папы увезли в Областную детскую больницу Караганды с диагнозом "отравление угарным газом". Состояние малышей в настоящее время стабильное и угрозы их жизни нет.

Также в пресс-службе проинформировали, что площадь пожара составила два квадратных метра, горела кухонная мебель и бытовая техника. При помощи подручных средств пожар был ликвидирован в 10.36. В результате пожара в квартире образовался густой чёрный дым, поэтому сотрудниками СПЧ-17 параллельно были организованы работы по дымоудалению из квартиры и подъезда.

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