В Караганде скончались два работника автомойки, пострадавшие в результате взрыва внедорожника

Караганда. 22 декабря. Kazakhstan Today - В реанимации центра ортопедии и травматологии имени Макажанова в Караганде скончались два автомойщика, пострадавшие во время взрыва внедорожника на частной автомойке, передает корреспондент агентства.

Врачи боролись за их жизни почти месяц - с 26 ноября, когда произошел взрыва джипа Toyota Land Cruiser. Брат и сестра находились в крайне тяжелом состоянии, получили до 50% ожогов рук, ног, груди, лица, шеи. На протяжении всего времени они находились в реанимации на специальных противоожоговых кроватях.

"Травмы они получили очень тяжелые, у них отказали внутренние органы", - сообщили в больнице.

Женщина скончалась сегодня, 22 декабря. Ее брат умер несколько дней назад.

Известно, что джип был оснащен газобаллонным оборудованием. Собственник внедорожника, 1983 года рождения, 26 ноября загнал машину на ночь в теплый бокс автомойки. Из-за смены температуры газ стал расширяться и взорвался. Находившиеся там два автомойщика получили травмы.

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